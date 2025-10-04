نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مواعيد التصويت داخل وخارج مصر والجولة الأولى والإعادة للمرحلتين في انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2025، اعتبارًا من يوم 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الترشح الساعة 12 ظهرًا. وسيتم إعلان كشف بأسماء المرشحين ونشره في صحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية» يوم 16 أكتوبر.

تُخصص محكمة القضاء الإداري فترة 10 أيام للنظر في الطعون المقدمة على المرشحين، من 19 إلى 28 أكتوبر، على أن تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر. ويُغلق باب التنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025

المرحلة الأولى

بدء الدعاية الانتخابية: 23 أكتوبر 2025.

الصمت الانتخابي بالخارج: 30 أكتوبر 2025 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت كل دولة.

التصويت بالخارج: الجمعة – السبت – الأحد 31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر 2025.

الصمت الانتخابي بالداخل: 1 نوفمبر 2025.

التصويت بالداخل: الأحد والاثنين 2 و3 نوفمبر 2025.

إعلان النتيجة للجولة الأولى: بحد أقصى 10 نوفمبر 2025.

الإعادة بالخارج: الجمعة – السبت 14 و15 نوفمبر 2025.

الإعادة بالداخل: الاثنين والثلاثاء 17 و18 نوفمبر 2025.

إعلان نتيجة الإعادة: بحد أقصى 24 نوفمبر 2025.

المرحلة الثانية

بدء الدعاية الانتخابية: 24 نوفمبر 2025.

الصمت الانتخابي بالخارج: 27 نوفمبر 2025 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت كل دولة.

التصويت بالخارج: الجمعة – السبت – الأحد 28 و29 و30 نوفمبر 2025.

الصمت الانتخابي بالداخل: 29 نوفمبر 2025.

التصويت بالداخل: الأحد والاثنين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة للجولة الأولى: بحد أقصى 8 ديسمبر 2025.

الإعادة بالخارج: الجمعة – السبت 12 و13 ديسمبر 2025.

الإعادة بالداخل: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

إعلان نتيجة الإعادة: بحد أقصى 24 ديسمبر 2025.