نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستعرض الأداء الاقتصادي ومشروعات تطوير الشركة القابضة للأدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأداء الاقتصادي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير ورفع كفاءة الأصول، وذلك خلال زيارته لتفقد وافتتاح عدد من المصانع المطورة لشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة بمحافظة القليوبية.

وشهد رئيس الوزراء عرضًا تقديميًا قدمه الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تناول فيه شركاتها التسع التابعة ومجالات عملها، حيث يشمل نطاق الإنتاج الأدوية الأساسية والاستراتيجية، والمستحضرات الحديثة، بالإضافة إلى مستحضرات مسجلة دوليًا للتصدير إلى 38 دولة.

كما استعرض الخولي الإطار الاستراتيجي للشركة، الذي يهدف إلى أن تصبح رائدة إقليميًا في صناعة الدواء، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة وتوفير منتجات دوائية مبتكرة وبأسعار ميسورة.

وتطرق العرض إلى سلسلة القيمة المضافة في قطاع الدواء من إنتاج المواد الخام وتصنيع المستحضرات، إلى التعبئة والتغليف والتوزيع، وكذلك الأداء الاقتصادي للشركة خلال 10 سنوات، حيث ارتفع صافي الأرباح السنوية من خسائر 5 ملايين جنيه في 2014/2015 إلى 1.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 16%.

كما استعرض الخولي أهم مشروعات التطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، بما في ذلك:

توطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية بإنتاج 15 مليون وحدة إنسولين سنويًا.

تطوير خطوط الأقراص الجافة للاستنشاق بشركة العربية للأدوية بقدرة 3 ملايين علبة سنويًا.

توطين صناعة المواد الخام الفعالة في شركة النصر للكيماويات الدوائية بإنتاج 576 طن شهريًا.

وتم خلال الزيارة التأكيد على التزام الشركة بتطبيق معايير GMP-WHO لممارسات التصنيع الجيد، وتعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، ودفع الإيرادات، وخلق فرص تصنيع للجهات الخارجية بموجب نظام المواد الخام الدوائية Manufacturing Toll.

وأوضح العرض أن شركة النصر للكيماويات الدوائية، التي تأسست عام 1960 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 1965، نجحت خلال الربع الأول للعام المالي 2025/2026 في تحقيق أرباح قدرها 32.5 مليون جنيه، مع خطط للتوسع وتعزيز الربحية وإنهاء تاريخ الخسائر السابقة.