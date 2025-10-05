أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لـ33 شارع بأبو النمرس

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 33 شارع بمتفرعات شوارع الجمعية الشرعية ومجمع المدارس وداير الناحية بشبرامنت بمركز أبو النمرس، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الاشغالات والالتزام بخط التنظيم، مشددا على رفع معدلات التنفيذ وفقا  للجدول الزمني المحدد  لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

كما راجع نائب محافظ الجيزة  عددا من تراخيص البناء بشبرامنت حيث توقف الشهابي، أمام عدد من المواقع الجاري أعمال البناء بها وحرص النائب علي مراجعه التراخيص الخاصة بها للتأكد من مطابقتهم للقوانين والرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الزيارة زينهم إدريس رئيس مركز ابو النمرس، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومحمد أمام رئيس قسم الرسم بشبكات جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤولي شركة مياة الجيزة والشركة المنفذة للاعمال.

