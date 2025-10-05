نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لـ33 شارع بأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 33 شارع بمتفرعات شوارع الجمعية الشرعية ومجمع المدارس وداير الناحية بشبرامنت بمركز أبو النمرس، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الاشغالات والالتزام بخط التنظيم، مشددا على رفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

كما راجع نائب محافظ الجيزة عددا من تراخيص البناء بشبرامنت حيث توقف الشهابي، أمام عدد من المواقع الجاري أعمال البناء بها وحرص النائب علي مراجعه التراخيص الخاصة بها للتأكد من مطابقتهم للقوانين والرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الزيارة زينهم إدريس رئيس مركز ابو النمرس، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومحمد أمام رئيس قسم الرسم بشبكات جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤولي شركة مياة الجيزة والشركة المنفذة للاعمال.

IMG-20251005-WA0034

IMG-20251005-WA0033

IMG-20251005-WA0032

IMG-20251005-WA0031

IMG-20251005-WA0030

IMG-20251005-WA0029

IMG-20251005-WA0028

IMG-20251005-WA0027

IMG-20251005-WA0026

IMG-20251005-WA0022

IMG-20251005-WA0025

IMG-20251005-WA0024

IMG-20251005-WA0021

IMG-20251005-WA0023

IMG-20251005-WA0020

IMG-20251005-WA0019

IMG-20251005-WA0018