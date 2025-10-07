رئيس هيئة سلامة الغذاء يزور المؤسسات الرقابية الألمانية لبحث تبادل الخبرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - الهوبي خلال زيارته لألمانيا: نسعى للاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور طارق الهوبي ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عقد سيادته عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين بالجهات الرقابية الألمانية المعنية بسلامة الغذاء وحماية المستهلك وتقييم المخاطر، إلى جانب زيارة ميدانية لإحدى المنشآت العلمية المرجعية الرائدة في أوروبا.

استهل الدكتور الهوبي لقاءاته باجتماع مع الأستاذ الدكتور إيبرهارد هاونهورست، رئيس الإدارة الثالثة لشؤون سلامة الغذاء ورعاية الحيوان بوزارة الزراعة والأغذية والهوية الإقليمية الفيدرالية الألمانية (BMLEH)، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر، والرقابة على السلسلة الغذائية، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية.

كما التقى الدكتور طارق الهوبي بالأستاذ الدكتور ديتليف بارتش رئيس قسم الهندسة الوراثية والعمليات التكنولوجية الحيوية الأخرى- المكتب الفيدرالي لسلامة الغذاء و حماية المستهلك (BVL) حيث ناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات الفنية، ونظم الإنذار المبكر وتتبع الأغذية، وتعزيز قدرات المختبرات المرجعية، والتوسع في تطبيق الرقابة الرقمية على تداول المنتجات الغذائية عبر المنصات الإلكتروني كذلك الاساليب الحديثة للتوعية العامة عبر حملات إعلامية لتثقيف المستهلكين حول الشراء الآمن. وفي إطار التعاون العلمي، عقد الدكتور الهوبي اجتماعًا مع الدكتور تيفس ترالاوس نائب الرئيس المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر (BfR، تناول خلاله الجانبان التجربة الألمانية في مجال تقييم المخاطر الكيميائية والبيولوجية للغذاء، وإمكانيات التعاون في البحث العلمي وتبادل الخبرات في تقييم المخاطر ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة العلمية.

واختتم الدكتور طارق الهوبي زيارته بجولة علمية في المعمل المرجعي القومي للبكتيريا الليستيريا (Listeria National Reference Laboratory)، حيث استقبلته الدكتورة مارلين أدلر والدكتورة بيتينا دابروفسكي دي فلوريس، وقدمتا عرضًا تفصيليًا حول آليات عمل المعمل وتقنيات الكشف عن مسببات الأمراض، ودوره في دعم منظومة الإنذار المبكر وسلامة الأغذية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الدكتور طارق الهوبي عن تقديره للمستوى العلمي المتميز للمعامل المرجعية الألمانية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الفني والعلمي بين الجانبين المصري والألماني، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء في مصر وتحقيق التكامل مع المنظومة الأوروبية.

كما أكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحليل المرجعي، وإدارة المخاطر، وضمان سلامة الأغذية المتداولة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن المصري.