عاجل - صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم: نرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من وعكة صحية منذ فترة استلزمت تواجده بالمستشفى.

وكتبت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية للدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى إنه ولي ذلك والقادر عليه".

تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف نقل على أثر وعكة صحية مفاجئة في شهر يوليو الماضي إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، ثم استقرت حالته الصحية بعد فترة.