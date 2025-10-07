نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم بأحد المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، صباح أمس الإثنين، للاطمئنان على صحته، داعيا الله أن يمن عليه بالشفاء، حيث يتلقى العلاج بأحد مستشفيات القاهرة منذ أسابيع، ومؤخرا تدهورت الحالة الصحية له.

الدكتور أحمد عمر هاشم،ولد في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م.