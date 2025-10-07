نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على.. توزيع درجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية 2025-2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوزارة رسميًا عن توزيع درجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2025/2026، بما يعزز مبدأ التقييم المستمر ويحد من الاعتماد الكامل على الامتحانات النهائية.

وأوضحت الوزارة أن أعمال السنة ستمثل 40٪ من إجمالي الدرجة النهائية، مقابل 60٪ لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، وذلك للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.

ويأتي هذا التوزيع ضمن خطة الوزارة لتبني نظام تقييم أكثر شمولية، يركز على متابعة تطور الطالب خلال العام الدراسي، من خلال عناصر متعددة تشمل:

المهام الأدائية: 10 درجات

كراسة الواجبات: 5 درجات

الأنشطة المدرسية: 5 درجات

تقييم الشهر الأول: 5 درجات

تقييم الشهر الثاني: 5 درجات

السلوك والانضباط: 5 درجات

وأكدت الوزارة أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى قياس التحصيل الدراسي، بل إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحديث العملية التعليمية.

كما شددت على أهمية دور المعلمين في تطبيق النظام الجديد بعدالة وشفافية، من خلال متابعة أداء الطلاب وتوثيقه دوريًا، لضمان منح كل طالب حقه في التقييم وفق مجهوداته الفعلية داخل الفصل.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة أوسع لتطوير آليات التقييم في مراحل التعليم المختلفة، والتي تشمل المرحلة الإعدادية والثانوية، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي بعيدًا عن الحفظ والتلقين