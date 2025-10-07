وزير المالية يهنئ العناني بفوزه بمنصب مدير عام «اليونسكو»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً -



الإنجاز التاريخى الدبلوماسى والثقافى يجسد القوة الناعمة لمصر ودورها المحورى فى صون التراث الإنسانى



تقدم أحمد كجوك وزير المالية، بأسمى آيات التهانئ للدكتور خالد العنانى، لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، ليصبح أول مصرى وعربى يتولى هذا المنصب الدولى رفيع المستوى، متمنيًا له التوفيق والسداد فى دفع مسار التعاون الثقافي والعلمي بين شعوب العالم، وترسيخ جسور الحوار الثقافي والتعايش الإيجابي المشترك.

قال كجوك، إن فوز الدكتور خالد العنانى بهذا المنصب الرفيع، يؤكد مجددًا الريادة المصرية فى ميادين العلم والمعرفة، وقدرة وكفاءة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية؛ على نحو يتسق مع المكانة الحضارية المستحقة لمصر عبر التاريخ.

أشار إلى أن هذا الإنجاز التاريخى الدبلوماسى والثقافى يجسد القوة الناعمة لمصر، ودورها المحورى فى صون التراث الإنسانى وإثراء الحياة الثقافية للعالم أجمع.

أكد كجوك، ثقته فى أن الدكتور خالد العنانى، سوف يسهم فى الارتقاء برسالة اليونسكو، وتعميق الحوار الثقافى، وحماية التراث الإنسانى؛ على نحو يعكس عظمة الإرادة المصرية.