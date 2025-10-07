خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - خرج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من إحدى المستشفيات ،بعد انتهاء تجهيزه، في طريقه للجامع الأزهر الشريف للصلاة عليه عقب صلاة الظهر.
وستقام صلاة الجنازه باذن الله اليوم عقب صلاة الظهر بـ الجامع الازهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير..بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق. محافظة الشرقية. عقب صلاة العصر ويقام العزاء اليوم بالساحه الهاشميه بقرية بني عامر ويوم الخميس بمدينة القاهرة.
الدكتور أحمد عمر هاشم ،ولد في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م.
وقد قام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجلسي الشعب والشورى، وتزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق، بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.