خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - خرج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من إحدى المستشفيات ،بعد انتهاء تجهيزه، في طريقه للجامع الأزهر الشريف للصلاة عليه عقب صلاة الظهر.

وستقام صلاة الجنازه باذن الله اليوم عقب صلاة الظهر بـ الجامع الازهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير..بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق. محافظة الشرقية. عقب صلاة العصر ويقام العزاء اليوم بالساحه الهاشميه بقرية بني عامر ويوم الخميس بمدينة القاهرة.