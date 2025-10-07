نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا جديدًا يُضاف إلى سجل مصر الحافل بالتميز في المحافل الدولية.

وأعرب نقيب المحامين عن بالغ فخره واعتزازه بتولي شخصية مصرية لهذا المنصب الرفيع، لما يمثله من تقدير دولي لمكانة مصر الثقافية والحضارية، وللكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل البلاد خير تمثيل في المؤسسات العالمية.

وأكد الأستاذ عبد الحليم علام أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة الإنسانية، وتعزيز قيم العلم، والثقافة، والسلام، والحوار بين الشعوب، التي تتبناها منظمة اليونسكو.

واختتم نقيب المحامين تهنئته متمنيًا للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، واستمرار رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.