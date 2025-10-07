نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تهنئ الدكتور خالد عناني على انتخابه مديرًا عامًا لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة، خالص التهاني القلبية إلى الدكتور خالد عناني، بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع، في إنجاز وطني كبير يعكس ثقة المجتمع الدولي في كفاءته ورؤيته.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بهذا الاختيار، مؤكدة أن تعيين الدكتور عناني في هذا الموقع الدولي المرموق يُعد تتويجًا لمسيرة علمية وعملية متميزة، ودليلًا على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الثقافة والعلم المصريان على الساحة العالمية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن هذا الإنجاز، الذي يبعث على الفخر، يضع على عاتق الدكتور عناني مسؤولية كبيرة في قيادة المنظمة نحو تحقيق أهدافها السامية، وتعزيز دورها في نشر المعرفة، ودعم التنمية، وحماية التراث والتنوع الثقافي عالميًا.

واختتمت الوزيرة بتهنئته متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهمته الجديدة، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا منارة للحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين الأمم.