سفير الكويت بالقاهرة: فوز العناني باليونسكو تقدير لدور مصر وعطائها الثقافي العريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - هنأ السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة الدكتور خالد العناني بالثقة الكبيرة من مختلف دول العالم التي أهلته للفوز برئاسة اكبر منظمة دولية تعني بالثقافة والفنون في العالم .

وقال الغانم في تصريح للصحفيين ان هذه الثقة الكبيرة تجسد تقدير العالم للشقيقة مصر واعترافه بدورها المحوري في الماضي والحاضر علي الصعيد الثقافي موضحا ان ما يملكه الدكتور خالد العناني من خبرات وقدرات ادارية وفكرية تجعله الرجل المناسب في المكان المناسب وهو ما يفسر شبه الإجماع علي اختياره وفوزه من الجولة الأولي للتصويت وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عقود طويلة .

وقال الغانم ان مصر تمثل للعالم التاريخ العريق والثقافة الإيجابية التي علمت البشرية مباديء الحق والعدالة كما كانت ولا تزال منبعا للإبداع الفكري علي الصعيد العربي " ولا شك ان اختيار الدكتور العناني في هذا الموقع سوف يكون حافزا لتنشيط هذا العطاء وفتح آفاق جديدة امام الأجيال الجديدة لمواصلة الدور الأصيل لمصر كمركز للإشعاع وحاضنة للمواهب في سائر ميادين العمل الثقافي " .

ونوه سفير الكويت الي المساندة العربية الكاملة لمساعي مصر للفوز برىاسة اليونسكو وقال " إنها جاءت عن قناعة تامة بمؤهلات المرشح المصري وكفاءته الشخصية وقدرته علي ادارة هذه الهيئة الدولية الكبيرة في ظل تحديات صعبة تمر بها ، موكدا ان نجاح الدكتور خالد العناني في كافة المواقع التي تولاها من قبل اضافة الي تصوراته وخططه التي عرضها لتنشيط اداء المنظمة في السنوات الأربع المقبلة تمهد الطريق لانطلاقة جديدة وتعيد الأمل في إظهار دور العمل الثقافي في نشر قيم المحبة والسلام والأخوة الإنسانية في العالم .