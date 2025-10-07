رئيس مجلس النواب ناعيا أحمد عمر هاشم: نذر حياته لخدمة الدين ونشر الوسطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب سابقًا، الذي وافته المنية فجر اليوم بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والعلم والدعوة إلى الله.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان له:" بقلوبٍ مطمئنةٍ راضيةٍ بقضاء الله وقدره، ننعي إلى الأمة العربية والإسلامية رحيل العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، صاحب الإسهامات العلمية الثرية في السنة النبوية وعلوم الحديث، وأحد أبرز أعلام الأزهر الشريف الذين نذروا حياتهم لخدمة الدين والعلم ونشر قيم الوسطية والاعتدال."

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.