نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بازار جامعة حلوان الأهلية.. منصة للإبداع وريادة الأعمال الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء نابضة بالحماس والإبداع، افتتح الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، فعاليات بازار الجامعة الأهلية، الذي يُعد أحد أبرز الأنشطة الطلابية المبتكرة ضمن مشروع «حلوان بلس» الإعلامي، بمشاركة متميزة من طلاب مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية.

جاءت فعاليات البازار لتجسد رؤية الجامعة في دعم ريادة الأعمال الطلابية وتمكين الشباب، عبر تحويل الأفكار والمواهب إلى منتجات حقيقية قابلة للتسويق، حيث ضمّ أكثر من 30 جناحًا ومعرضًا فرعيًا، بمشاركة أكثر من 100 عارض من طلاب الجامعة، قدموا خلالها مشروعات شبابية متناهية الصغر نفذوها بأيديهم، شملت منتجات فنية وحرفية، وأعمال تصميمية ويدوية، ومشروعات ابتكارية تعكس ما يتمتع به طلاب الجامعة من مهارات وإبداعات متنوعة.

وخلال جولته بين أجنحة البازار، عبّر الدكتور السيد قنديل عن سعادته بما شاهده من تنوع وتميز في المنتجات الطلابية، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية الجامعة التي تقوم على الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، وتنمية فكر ريادة الأعمال بين الشباب. وأوضح أن جامعة حلوان الأهلية تسعى باستمرار إلى دعم أفكار الطلاب وتحويلها إلى مشروعات واقعية تسهم في خدمة المجتمع وتوفير فرص جديدة في سوق العمل.

كما تضمن البازار المعرض الخارجي لإبداعات طلاب الجامعة، الذي عرض نماذج من الأعمال الفنية والمجسمات الهندسية والمشروعات التطبيقية وأعمال التصميم الرقمي، لتقدم جميعها صورة متكاملة لروح الابتكار والإبداع التي تسود بين طلاب جامعة حلوان الأهلية.

وشهد الحدث حضورًا طلابيًا وجماهيريًا لافتًا، حيث حرص الزائرون على التعرف إلى منتجات الطلاب، وأشادوا بجودتها وتنوّعها، وبالجهود التنظيمية المتميزة التي بذلها فريق حلوان بلس واتحاد الطلاب، ما جعل من البازار حدثًا طلابيًا فريدًا يجمع بين التسويق، والإبداع، والروح الجامعية الإيجابية.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن نجاح هذا البازار يعكس تكامل الجهود بين إدارة الجامعة، وفريق «حلوان بلس»، واتحاد طلاب جامعة حلوان الأهلية، وأسرة من أجل مصر، في نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والابتكار المؤسسي داخل الجامعات المصرية، ليبقى بازار جامعة حلوان الأهلية عنوانًا جديدًا للإبداع الشبابي وريادة الأعمال الجامعية.