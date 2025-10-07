نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025: درجات حرارة وموجة خريفية معتدلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حيث يشهد أغلب أنحاء البلاد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة صباحًا، حارًا نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا، مع رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا:

طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر.

حار نسبيًا خلال النهار على معظم أنحاء البلاد.

معتدل إلى مائل للحرارة ليلًا، خصوصًا على السواحل الشمالية الغربية.

---

شبورة مائية وأمطار محتملة:



أوضحت الأرصاد أن هناك شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى:

السواحل الشمالية

الوجه البحري والقاهرة الكبرى

مدن القناة وشمال الصعيد

وسط سيناء



كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

اضطراب الملاحة البحرية:



أشارت الهيئة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساءً على بعض مناطق خليج السويس، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر على:

مطروح والعلمين

الإسكندرية والبحيرة

كفر الشيخ ودمياط

بورسعيد

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31° – الصغرى 21°

السواحل الشمالية: العظمى 28° – الصغرى 21°

شمال الصعيد: العظمى 33° – الصغرى 20°

جنوب الصعيد: العظمى 36° – الصغرى 23°

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حيث يسود طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، حار نسبيًا خلال النهار، ومائل للبرودة ليلًا على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية الغربية. ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانًا، مع اضطراب في الملاحة البحرية مساءً على بعض مناطق خليج السويس، وسرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر على سواحل مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط وبورسعيد. درجات الحرارة المتوقعة غدًا تتراوح بين 21 و36 درجة حسب المنطقة.

