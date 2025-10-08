نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة وسرعة وأمان.. تعرف على جدول تشغيل قطار تالجو الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسرع قطارات مصر: مواعيد وأسعار “تالجو” الفاخر

راحة وسرعة وأمان.. تعرف على جدول تشغيل قطار تالجو الجديد.. دور على الراحة والسرعة؟ دلوقتي تقدر تسافر في رحلتك بين القاهرة وأسوان أو القاهرة والإسكندرية بأحدث قطارات السكة الحديد "تالجو"، اللي بتقدم تجربة فريدة من نوعها في النقل داخل مصر. القطار ده مش بس وسيلة مواصلات، لكنه نقلة نوعية في الخدمة والرفاهية للمسافرين.

مواعيد قطار تالجو القاهرة – الإسكندرية

ينطلق قطار تالجو رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية 10:30 صباحًا، وقطار 2023 بيبدأ رحلته 2:00 ظهرًا ويوصل 4:30 مساءً، أما قطار 2027 فبيتحرك من القاهرة 7:00 مساءً ويوصل 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو الإسكندرية – القاهرة

بالنسبة للرحلات العكسية، بيغادر قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويوصل القاهرة 9:30 صباحًا، بينما قطار 2024 بيغادر 2:00 ظهرًا ويوصل 4:30 مساءً، وقطار 2026 بيتحرك 6:50 مساءً ويوصل 9:20 مساءً.

يُذكر إن قطار 2022 بيبدأ من الإسكندرية الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات الرسمية لتسهيل حركة الركاب.

أسعار تذاكر قطار تالجو القاهرة – الإسكندرية

الدرجة الأولى: 275 جنيهًا

الدرجة الثانية: 175 جنيهًا

مواعيد قطار تالجو القاهرة – أسوان

أما بالنسبة للوجه القبلي، فبيغادر قطار 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويوصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي، بينما قطار 2031 بينطلق من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويوصل القاهرة 6:50 صباحًا.

القطار بيقف في محطات: الجيزة – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان.

أسعار تذاكر قطار تالجو القاهرة – أسوان

المنيا: الأولى 350 جنيهًا – الثانية 250 جنيهًا

– الثانية أسيوط: الأولى 350 جنيهًا – الثانية 250 جنيهًا

– الثانية سوهاج: الأولى 500 جنيه – الثانية 300 جنيه

– الثانية قنا: الأولى 550 جنيهًا – الثانية 350 جنيهًا

– الثانية الأقصر: الأولى 600 جنيه – الثانية 400 جنيه

– الثانية إدفو: الأولى 700 جنيه – الثانية 550 جنيهًا

– الثانية أسوان: الأولى 700 جنيه – الثانية 550 جنيهًا

مزايا قطار تالجو

قطارات تالجو الإسبانية بتتميز بسرعة عالية، ومقاعد مريحة، وخدمة Wi-Fi، وشاشات عرض لكل مقعد، بجانب نظام تبريد وتدفئة متطور. ده غير الالتزام الدقيق بالمواعيد اللي بيوفر راحة كبيرة للمسافرين سواء في الوجه البحري أو القبلي.