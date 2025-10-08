نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تعلن حركة تنقلات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حركة تنقلات موسعة شملت مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الإداري ودعم الكفاءات داخل المنظومة التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وجاءت الحركة التي تم تنفيذها بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارات التعليمية وتحقيق الانضباط ومتابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا، بما يتماشى مع توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشملت الحركة عددًا من التغييرات في مواقع القيادات التعليمية داخل المحافظة، حيث تم تكليف سامية إسماعيل عبدالقادر محمد مديرًا لإدارة العياط، وآمال علي محمد علي مديرًا لإدارة جنوب الجيزة، بينما تم تكليف هالة كمال يحيى محمد بإدارة الهرم، وهدى محمد أحمد عبدالعال، بإدارة العجوزة، ومحمد صلاح محمود علي بإدارة بولاق الدكرور.

كما تضمن القرار تكليف نبهى محمد عبدالمعطي عبدالحميد مديرًا لإدارة العمرانية، وسلام كمال أحمد عطوة مديرًا لإدارة الوراق، ومحمد كامل بيس لإدارة الصف، وأيمن كمال أحمد محجوب لإدارة أطفيح، وفادى عبدالرزاق رزق حسن لإدارة أكتوبر أول، وأحمد شفيق مصطفى لإدارة أوسيم التعليمية.

وفي إطار الحركة ذاتها، تم تكليف مرة عبدالفتاح عبدالنبي مرسي مديرًا لإدارة كرداسة، ومروان سعد أحمد شراب مديرًا لإدارة منشأة القناطر، وأيمن محفوظ مبروك زقان، مديرًا لإدارة أبو النمرس، ويحيى مهدي مرجم جميله مديرًا لإدارة الحوامدية، ومحمد يحيى فريد محمود بيش، مديرًا لإدارة البدرشين، وياسر سيد النصر علي مكاشف، مديرًا لإدارة العياط التعليمية.

كما شملت الحركة تكليف يوسف رياض علي عبدالعاطي مديرًا لإدارة الواحات البحرية، وإيمان محمد حسن محمد لإدارة الشيخ زايد، وعبدالمقصود السعيد إبراهيم مديرًا لإدارة حدائق أكتوبر.

أما بالنسبة للوكلاء، فقد تضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات التعليمية، أبرزهم سامي مازن توفيق عبدالقدر وكيلًا لإدارة العياط، وخالد أحمد محمد الأمين أحمد وكيلًا لإدارة جنوب الجيزة، وإيمان كمال عبدالرحمن حمودة وكيلًا لإدارة الهرم، ودعاء أحمد البيطوطي أحمد وكيلًا لإدارة العجوزة، وفاطمة سليمان عبدالحميد تحفانة وكيلًا لإدارة بولاق الدكرور، وأشرف محمد إبراهيم الدسوقي لإدارة العمرانية، وأحمد يوسف سعد الدين عطية لإدارة الوراق، وسعيد محمد مخلوف شلتوت لإدارة الصف، ومحمد أحمد عبدالله أحمد لإدارة أطفيح، ومحمد محمد إبراهيم حسن لإدارة أكتوبر أول.

كما تضمنت التعديلات تكليف منى محمود محمود البتيري وكيلًا لإدارة أوسيم، وحسام الدين حسن علي خليج وكيلًا لإدارة كرداسة، وأحمد محمد أحمد الجنين، وكيلًا لإدارة منشأة القناطر، وعبدالخالق السيد عبدالحميد المصري وكيلًا لإدارة أبو النمرس، ونجوى مصطفى محمد خلوصي وكيلًا لإدارة الحوامدية، وعصام صلاح علي محمد وكيلًا لإدارة البدرشين، وناهد أحمد يوسف خطيب وكيلًا لإدارة العياط.

كما شملت الحركة أيضًا تكليف هاني طلعت عبدالعزيز محمد، وكيلًا لإدارة الواحات البحرية، وأحمد جمعه أحمد كباره، وكيلًا لإدارة الشيخ زايد، وهيام صدي لطفي، وكيلًا لإدارة حدائق أكتوبر، وأسماء صلاح عبدالله عبدالمواد، وكيلًا لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذه الحركة تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات بين الإدارات، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء داخل المدارس ومتابعة العملية التعليمية عن قرب، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط داخل الفصول.