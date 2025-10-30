نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone) في المقال التالي

جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)، مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، يبدأ كثير من المواطنين في التساؤل عن كيفية ضبط الساعة بالشكل الصحيح، لتتوافق مع القرار الحكومي الذي يقضي بتأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية أكتوبر من كل عام، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظّم لنظامي التوقيت الصيفي والشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر وحتى فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة (أي يتم ضبط الساعة من 12 منتصف الليل لتصبح 11 مساءً).

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى آخر خميس من شهر أبريل المقبل 2026، وهو الموعد المحدد لعودة التوقيت الصيفي مجددًا.

خطوات ضبط الساعة يدويًا

في معظم الأجهزة الإلكترونية والساعات الرقمية، يمكن تعديل التوقيت الشتوي يدويًا من خلال الخطوات التالية:

في الهواتف الذكية (Android / iPhone):

افتح "الإعدادات" أو "Settings".

اختر "التاريخ والوقت" أو "Date & Time".

قم بإلغاء تفعيل خيار "الضبط التلقائي" أو "Automatic Time".

عدّل الساعة يدويًا بتأخيرها 60 دقيقة.

في أجهزة الكمبيوتر :

اضغط على الساعة في شريط المهام.

اختر "ضبط التاريخ والوقت" أو "Adjust Date/Time".

أوقف "الضبط التلقائي"، ثم غيّر الوقت يدويًا لتأخيره ساعة واحدة.

في الساعات اليدوية أو الرقمية:

استخدم زر التعديل أو "Mode" لتحديد خانة الساعة.

قم بتأخير الوقت ساعة كاملة، ثم احفظ الإعدادات.

نصائح مهمة قبل ضبط الساعة

تأكد من أن جهازك لا يقوم بتغيير التوقيت تلقائيًا بناءً على إعدادات الموقع.

اضبط المنبهات والمواعيد مسبقًا لتفادي الالتباس في أول أيام تطبيق التوقيت الجديد.

في حالة الأجهزة المرتبطة بالإنترنت مثل الهواتف الذكية، قد يتم ضبط التوقيت تلقائيًا عند تفعيل خيار "تلقائي حسب الشبكة".

تأكد من تحديث الساعة في السيارة، وأجهزة التسجيل، والكاميرات، وأنظمة الحضور والانصراف لتفادي أي أخطاء في المواعيد.

أهمية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

ضبط الساعة بدقة يساعد على تنظيم المواعيد اليومية سواء في العمل أو الدراسة أو مواعيد الصلاة، كما يضمن تناسق الأنشطة العامة مع مواعيد المواصلات والرحلات والمصالح الحكومية.

كما يهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى تحقيق التوازن في استغلال ضوء النهار، وتقليل استهلاك الكهرباء والطاقة خلال فصل الشتاء.