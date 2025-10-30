نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي وأفورقي يؤكدان دعم وحدة السودان واستقرار الصومال.. وتنسيق مصري إريتري لتعزيز الأمن الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وأفورقي يؤكدان دعم وحدة السودان واستقرار الصومال.. وتنسيق مصري إريتري لتعزيز الأمن الإقليمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، خلال لقائهما في القاهرة، توافق الرؤى بين البلدين حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، خاصة ما يتعلق بالأزمة السودانية والوضع في الصومال، مشددين على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية ورفض أي محاولات لتقسيم أو زعزعة استقرار الدول الإفريقية.

تأكيد دعم وحدة السودان ورفض الكيانات الموازية

تناول الرئيسان تطورات الأوضاع في السودان، حيث شددا على أن وحدة السودان وسلامة أراضيه تمثلان أولوية مشتركة لمصر وإريتريا، مؤكدين ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية باعتبارها العمود الفقري للحفاظ على استقرار البلاد.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة ضمن الآلية الرباعية، سعيًا إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق، مشددًا على رفض القاهرة القاطع لأي محاولات لإنشاء كيانات موازية تهدد وحدة الدولة السودانية أو تستهدف مؤسساتها الوطنية.

وأشار سيادته إلى أن مصر ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وحدة السودان، والحفاظ على سيادته الوطنية وسلامة أراضيه، في إطار دعم الحلول السياسية التي تضمن الاستقرار والتنمية للشعب السوداني.

التنسيق المشترك بشأن استقرار الصومال

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الصومال، مؤكدين التزام البلدين بما ورد في البيان الثلاثي المشترك الصادر عن قمة أسمرة في أكتوبر 2024، التي جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال.

وشدد الرئيسان على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها سيادة واستقلال ووحدة أراضي الصومال وكافة دول المنطقة، مؤكدين أن تعزيز التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لدعم مؤسسات الدولة الصومالية وتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في منع التدخلات الخارجية وحماية مقدرات الشعب الصومالي.

رؤية مصر وإريتريا نحو استقرار القرن الإفريقي

اتفق الرئيسان على أن القرن الإفريقي يشهد تحولات دقيقة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الدول المحورية في المنطقة، مشيرين إلى أن تحقيق الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة يستلزم دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في مساندة الدول الإفريقية الشقيقة من أجل ترسيخ السلام، وتعزيز التعاون، وحماية وحدة الشعوب والدول، في إطار رؤية مصرية واضحة تستند إلى مبادئ عدم التدخل، والاحترام المتبادل، والشراكة من أجل التنمية.