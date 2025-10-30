نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير لعشاق الكرة المصرية.. موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذير لعشاق الكرة المصرية.. موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام فريق التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري لحسم التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

وتقام مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت مباراة الذهاب في إثيوبيا بالتعادل الإيجابي 1-1، ما يجعل لقاء الإياب حاسمًا لتحديد المتأهل رسميًا.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 2 الناقلة الحصرية لمباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة رغم غياب عدد من عناصره الأساسية، أبرزهم مصطفى فتحي للإصابة، فيما يعول المدير الفني على قوة الهجوم بقيادة فخر الدين بن يوسف ومحمد حمدي لتحقيق الفوز والتأهل.



ويأمل بيراميدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح يؤكد به تفوقه القاري، خاصة بعد أن قدم أداءً جيدًا في مباراة الذهاب رغم الظروف الصعبة وارتفاع الملعب في العاصمة الإثيوبية. ويسعى الفريق لتكرار إنجازه التاريخي في الموسم الماضي، حين توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أداء مميز طوال البطولة.

من جانبه، يدخل فريق التأمين الإثيوبي اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة مدوية، إذ يكفيه التعادل السلبي للتأهل، لذلك من المتوقع أن يعتمد على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة. بينما أكد المدير الفني لبيراميدز أن الفريق مستعد لجميع السيناريوهات، وأن الهدف واضح وهو الفوز فقط لضمان التأهل ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري.



مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025

بدأ فريق بيراميدز مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الأول، ونجح في تخطي فريق الجيش الرواندي بسهولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين خارج الديار، ثم كرر انتصاره في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثية دون رد، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 بثبات وثقة.

ويُعد بيراميدز أحد الأندية التي تطمح إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن اقترب في السنوات الماضية من الألقاب القارية في بطولة الكونفدرالية، لكنه لم ينجح في معانقة الكأس حتى الآن.

استعدادات بيراميدز قبل مواجهة التأمين الإثيوبي

دخل بيراميدز معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مباراة الذهاب مباشرة، تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، الذي ركز خلال التدريبات على تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الكرات العرضية والركنيات، مع تعزيز التمركز الدفاعي لتجنّب أي مفاجآت من الفريق الإثيوبي.

كما خاض اللاعبون تدريبات خاصة على ركلات الترجيح تحسبًا لأي سيناريو محتمل، مع تحفيز اللاعبين من جانب الجهاز الفني والإدارة لتقديم عرض قوي يليق باسم النادي الطامح للبطولة.