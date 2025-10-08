نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الطالبتين من أبناء المحافظة الحاصلتين على مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024 / 2025 وذلك تقديرًا لتفوقهما وتميزهما الدراسي، وتشجيعًا لهما على مواصلة النجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات العلمية.

حيث قام المحافظ بتكريم الطالبة سارة أحمد حجاج، الطالبة بمعهد قرطبة الخاص بإدارة الصديق التعليمية، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%، والتي التحقت بكلية طب جامعة الأزهر.

كما كرم المحافظ الطالبة هدى محمد محمود، الطالبة بمعهد فتيات الشيخ زايد، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي بمجموع 575 درجة بنسبة 97.5%، والتي التحقت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية.

وخلال التكريم، أعرب محافظ الجيزة عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة المتفوقين، مؤكدًا أن ما حققوه من نجاح هو ثمرة جهد ومثابرة وإصرار على التميز، متمنيًا لهن دوام التوفيق في مسيرتهن الجامعية والعلمية المقبلة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين وتشجيع النماذج المتميزة في مختلف المراحل التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أن الاستثمار في التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على المساهمة في تنمية وطنه وتحقيق مستقبله الواعد.

ووجّه المحافظ الشكر لأسر الطالبات ومعلميهن تقديرًا لدورهم في دعم العملية التعليمية وغرس قيم الاجتهاد والتفوق في نفوس الطلاب، مؤكدًا استمرار المحافظة في رعاية أبنائها المتفوقين وتقديم كافة سبل الدعم لهم في مختلف المراحل التعليمية.

من جانبه، أعرب الشيخ أيمن عبود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية عن خالص شكره وتقديره للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على حرصه الدائم على تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، ودعمه المستمر للمؤسسات التعليمية الأزهرية داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس اهتمام المحافظة بالعلم وأهله، ويُعد حافزًا قويًا لبذل مزيد من الجهد والتميز في سبيل رفعة الوطن.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والشيخ أيمن عبود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية وأيمن جاويش مدير عام الإدارة المركزية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة وعمر حسين مدير إدارة الصديق التعليمية وليلي الضوينى مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية.

