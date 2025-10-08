نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: أنا في مرحلة مسؤولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يشغله في هذه المرحلة هو إيجاد اتجاه وطني عام يلتف حول هدف واحد، موضحًا أنه لم يسعَ لتأسيس حزب سياسي يحمل اسم الرئيس، لأن تلك الخطوة مؤجلة لمرحلة لاحقة.

كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة

وقال السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، إن المرحلة الحالية هي مرحلة المسؤولية الوطنية التي اختاره الشعب من أجلها، مضيفًا: «ويشهد الله أننى تمنيت أن يكون هذا الاختيار نابعًا من إرادتكم الخالصة دون أى تأثير».

وأضاف الرئيس أنه التزم منذ البداية بمعالجة السلبيات والمشكلات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تداعيات عام 2011، مؤكدًا أن الجهود الحالية تهدف إلى ترميم الآثار السلبية لتلك الفترة وبناء قاعدة صلبة للمشروع الوطني الذي تنطلق منه الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.