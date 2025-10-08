نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بالتهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز على جيبوتي والتأهل لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للمرة الثانية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة تاريخيًا

منتخب مصر، توجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن بعد حسم التأهل رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب الآتي:

التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز.

هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام.

وأدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم.

أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها.

تحيا مصر