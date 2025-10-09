نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة، والذي جاء نتيجة للمفاوضات المكثفة التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية.

وأكد الزناتي في تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، ويؤكد مجددًا الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم استقرار المنطقة والسعي لتحقيق السلام.

وقال الزناتي: "نُثمن عاليًا الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية، والتي أثمرت عن وقف نزيف الدماء في غزة، ووفرت الفرصة أمام الحلول السياسية لتأخذ مجراها، ويعكس موقف مصر التاريخي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، والحرص على حماية المدنيين ورفع المعاناة عنهم".

وأضاف نقيب المعلمين أن المجتمع المصري، بكل أطيافه، يقف خلف القيادة السياسية في هذه التحركات الدبلوماسية الرشيدة، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتز بدور بلاده كقوة داعمة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واوضح الزناتي أن هذا الاتفاق خطوة حقيقية نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن التاريخ سيسجل هذا الموقف المصري بكل فخر.