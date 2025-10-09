نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّه فيما يتعلق بما دار اليوم في مدينة شرم الشيخ بعد أن تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار فجر هذا اليوم يمكن الإشارة إلى أن الفرق الفنية الوفود الأمنية واصلت مناقشاتها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، من بين ذلك، الذي جرى مناقشته بشأن خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، واستكمال الاتفاق بشأن قوائم الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم وفق هذه الصفقة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إضافة إلى ذلك، ما طالبت به حركة حماس بأن تمنح بعض الوقت حتى تتمكن من استخراج جثامين من قضوا من الرهائن والمحتجزين أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كذلك، توفير الظروف اللوجستية وتوفير الشروط اللازمة لكي تنجز حركة حماس المهمة المتعلقة بالإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين لديها".

وتابع: "على الجانب الآخر، وبينما كان ذلك يحدث في شرم الشيخ، ورغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف النهار في التوقيت المحلي اليوم بقطاع غزة، سُجلت العديد من الخروقات والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا ربما كان ما قد أشار البعض من مخاوف من ألا تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق".