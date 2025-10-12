مصطفى محمد وزيزو يقودان هجوم منتخب مصر ضد غينيا بيساو.. وصبحى حارسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 09:09 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة أمام غينيا بيساو، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم التشكيل: "حراسة المرمى محمد صبحي، والدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه، وثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو،إبراهيم عادل، ومصطفى محمد".

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو الليلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عدم مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة غينيا بيساو ومنح الفرصة للاعبين آخرين، كما سيغيب الثنائي مروان عطية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري) عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

بينما سيغيب للإصابة وعدم الجاهزية عن مباراة المنتخب وغينيا كل من: عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا.