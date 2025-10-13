الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة السلام فى مدينة شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:06 مساءً - وصل منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة السلام فى مدينة شرم الشيخ.

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، حيث يراهن العالم على جهود السلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام، وسط آمال بأن تسهم جهود السلام في رسم مسار أكثر شمولًا للاستقرار ونبذ الحرب في المنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ قمة عالمية للسلام في قطاع غزة، بحضور 20 من قادة ورؤساء العالم؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.