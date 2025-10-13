نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - داخل الكنيست.. عضو يعترض كلمة ترامب بلافتة "اعترفوا بفلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد مفاجئ داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، قاطع عضوان من حزب اليسار الإسرائيلي كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أثناء خطابه أمام البرلمان في القدس، رافعين لافتة كتب عليها: "اعترفوا بفلسطين".

وأثناء إلقاء ترامب كلمته، دوّى صوت مطرقة رئيس الكنيست في القاعة، بينما توجهت الكاميرات نحو مقعدين في الصفوف الأمامية حيث وقف النائبان أيمن عودة وعوفر كاسيف، رافعين اللافتة التي أثارت ضجة داخل القاعة.

إخراج العضوين من القاعة

لم تدم المقاطعة سوى لحظات، قبل أن يتدخل أفراد الأمن الإسرائيلي بسرعة لإخراج النائبين خارج القاعة، وسط تصفيق من بعض الحضور واعتراض من آخرين.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن اللافتة تضمنت أيضًا عبارات "تندد بالإبادة"، لكن النائب أيمن عودة أوضح عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن الرسالة الوحيدة كانت "اعترفوا بفلسطين"، مؤكدًا أن هدفه كان "لفت أنظار العالم إلى معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

ترامب يعلّق ساخرًا

بعد استئناف كلمته، علّق ترامب بابتسامة قائلًا:

"كان الأمر فعالًا"،

في إشارة إلى سرعة تعامل الأمن الإسرائيلي مع الحادث، ما أثار ضحك الحضور وتصفيق بعض النواب.

وبعد لحظات، عاد ترامب إلى خطابه، موجهًا الشكر لمستشاره ستيف ويتكوف، مشيدًا بدوره في الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

حادثة تلفت أنظار الإعلام

الحادثة القصيرة تحولت إلى مادة رئيسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، التي رأت فيها "دليلًا على استمرار الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الحرب والسلام"، خاصة في ظل تصاعد النقاشات حول مستقبل العلاقات مع الفلسطينيين بعد اتفاق غزة.