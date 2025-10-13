نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، إنه سيتم نزع سلاح حركة حماس، ولن يكون أمن إسرائيل مهددًا.

وأضاف ترامب، اليوم الاثنين، في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن إدارته تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله.

وأشار ترامب، إلى أن السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم.

وقدم ترامب، الشكر للدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".