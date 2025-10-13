نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏طرد عضويْ الكنيست أيمن عودة وعوفير كاسيف بسبب مقاطعتهما كلمة ترامب أمام الكنيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، ب‏طرد عضويْ الكنيست أيمن عودة وعوفير كاسيف بسبب مقاطعتهما كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".