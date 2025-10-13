إسرائيل تداهم منازل عائلات أسرى فلسطينيين سيفرج عنهم وتحذرهم من الاحتفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:06 مساءً - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن القوات الإسرائيلية داهمت منازل أسرى فلسطينيين من المتوقع الإفراج عنهم اليوم وحذرتهم من الاحتفال.

وأفادت عائلات فلسطينية لصحيفة "الإندبندنت" بأن جنودًا داهموا منازل أقاربهم عشية إطلاق سراحهم، وحذروهم من الاحتفال.

وقالت الصحيفة إن عائلات فلسطينية قلقة كانت تقف خارج سجن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعند نقطة تجمع وسط رام الله، فى انتظار إطلاق سراح أقاربها.

ووفقًا للاتفاق، من المقرر إطلاق سراح ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني يوم الاثنين - من بينهم 250 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و1700 فلسطيني من غزة محتجزون منذ 7 أكتوبر 2023، من بينهم 22 طفلًا. كما من المقرر أن تُسلم إسرائيل رفات 350 فلسطينيًا محتجزين لديها منذ عام 2023.

وأسقطت طائرات إسرائيلية مسيرة، عند سجن عوفر، منشورات تحذر أفراد العائلات والمؤيدين من التعبير عن أي "دعم للانتماء إلى منظمة إرهابية"، مضيفةً بنبرة تنذر بالسوء: "نحن نراقبكم في كل مكان".

وفي وسط رام الله، وعند نقطة تجمع، كان الأقارب والمؤيدون وأفراد من قوات الأمن الفلسطينية ينتظرون أنباءً عن الحافلات.

وأبلغت عائلات السجناء المقرر إطلاق سراحهم صحيفة "الإندبندنت" عن حالة من الالتباس ونقص المعلومات المحيطة بالإفراج، لا سيما في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن 135 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد لن يُسمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم، بل سيتم "ترحيلهم".

ووفقًا لمصلحة السجون الإسرائيلية، يوجد أكثر من 11 ألف فلسطيني رهن الاحتجاز الإسرائيلي. وتقول منظمة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 87% منهم لم توجه إليهم أي تهم أو تُدان في أي محكمة.