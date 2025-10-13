ترامب رئيس السلام .. قبعات "ماجا" الحمراء توزع فى الكنيست قبل خطاب ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:06 مساءً - وُزّعت قبعات بيسبول على طراز "ماجا"، الحركة القائمة على شعار الرئيس الأمريكى، "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" في الكنيست الإسرائيلي، بينما يستعد دونالد ترامب لاستقبالٍ حافلٍ من النواب الإسرائيليين.

كُتب على القبعات الحمراء: "ترامب رئيس السلام".

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس الأمريكي كلمةً أمام النواب الإسرائيليين قريبًا.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن هناك فرصة جادة لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط بعد عقود طويلة من الحروب، مؤكدا ثقته فى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد.

وقال ترامب ـ في تصريحات له خلال رحلته قبيل وصوله إلى إسرائيل اليوم ـ لأول مرة جميع قادة وزعماء العالم يتفقوا على أمر واحد ، مضيفا أنه سيتوجه إلى مصر عقب زيارته لإسرائيل اليوم وسيجري مباحثات مع جميع القادة والزعماء بشأن عملية السلام.

وأكد أن الحرب في غزة قد انتهت وأن هناك الكثير من الأسباب ستساهم في صمود اتفاق وقف إطلاق النار ومنها أن الناس سئمت من الحروب التي استمرت لعقود، مؤكدا أنه حريص على صمود هذا الاتفاق.