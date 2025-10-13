السفير حسام زكي: اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين يعكس رغبة المجتمع الدولي برؤية دولة فلسطينية مستقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:06 مساءً - أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، أن الجامعة تأمل في تنفيذ خطة ترامب بشكل دقيق من أجل وقف حرب غزة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المصري الكبير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وثمَّن زكي الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير، مؤكدًا أن هذا الموقف كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي بشأن الأزمة.