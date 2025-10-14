نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الدكتور خالد صوفي لفوزة برئاسة مؤسسة(ISO) لمدة ثلاث سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد حسن صوفي - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمناسبة فوزه برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات (2026م – 2028م)، كأول عربي وثاني رئيس إفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947م، بعد فوز مشرف ومُستحق يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية في المحافل الدولية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المؤسسات الدولية، ويُجسد المكانة الرائدة لمصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في دعم منظومة الجودة والاستدامة عالميًّا، وتفعيل دور الدولة المصرية في صياغة السياسات الدولية في المجالات الصناعية والعلمية والتنموية.