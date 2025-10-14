نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة التنموية والبيئية من المشروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعظيم الاستفادة التنموية والبيئية من البحيرة، ورفع كفاءتها بما يعزز من مردودها الاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة البيئة في المنطقة.

حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عصام والي ممثلًا لجهاز مستقبل مصر، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومسؤولو الجهات المعنية.

مدبولي: تطوير البحيرة يحقق مردودًا بيئيًا وتنمويًا كبيرًا

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير بحيرة البردويل لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز على توسيع وتعميق الممرات المائية للبواغيز التي تربط البحيرة بالبحر المتوسط، بما يسمح بتجديد المياه وتحسين جودة الصيد البحري.

كما شدد على أهمية معالجة وإعادة استخدام الرواسب الناتجة من أعمال التكريك وضخها في التربة لتعزيز التنمية الزراعية بالمنطقة، بما يحقق عائدًا بيئيًا وتنمويًا مزدوجًا.

استعراض مستجدات التنفيذ ومكونات المشروع

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات الأعمال الجارية في بحيرة البردويل، والتي تشمل تنفيذ عمليات التكريك وتطوير الأرصفة وحلقات السمك، إلى جانب متابعة تطوير البوغاز الرئيسي الذي يربط البحيرة بالبحر المتوسط.

وأكد أن هذه الأعمال تستهدف زيادة الإنتاج السمكي وتحسين جودة المياه ورفع كفاءة المرافق والخدمات في محيط البحيرة، بما يتكامل مع رؤية الدولة لتنمية البحيرات الشمالية.

التنسيق مع الجهات والاستشاريين لاستكمال خطة التطوير

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة مقترحات استشاري مشروع التطوير بشأن الأعمال الجديدة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والبيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف بشكل دوري لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية من البحيرة.