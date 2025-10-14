عاجل- هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي دولي على الدور التاريخي للرئيس السيسي في نجاح قمة شرم الشيخ واتفاق إنهاء الحرب

أحمد جودة - القاهرة - اهتمام عالمي غير مسبوق بقمة شرم الشيخ للسلام

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا أكدت فيه أن وسائل الإعلام الدولية أجمعت على الدور التاريخي والمحوري الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، والتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة، فضلًا عن رعاية وتنفيذ بنوده بما يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق جديدة للسلام.

تغطية إعلامية عالمية واسعة للقمة

وأوضح البيان أن الهيئة رصدت خلال 48 ساعة فقط نشر 362 مقالًا وتقريرًا في أهم الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات العالمية حول القمة ونتائجها، إلى جانب آلاف الأخبار والتقارير التلفزيونية التي تناولت تفاصيل المداولات ودور مصر في التوصل إلى الاتفاق التاريخي.

وأشار البيان إلى أن مئات الملايين من شعوب العالم تابعوا مجريات القمة عبر الشاشات ووسائل الإعلام المختلفة، ما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بمكانة مصر ودورها القيادي في إحلال السلام بالشرق الأوسط.

إشادة بدبلوماسية مصر ودورها في استعادة الاستقرار

وأضافت الهيئة أن التغطيات الإعلامية الدولية ركزت على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها الرئيس السيسي، والتي أسفرت عن توافق دولي غير مسبوق لإنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار في غزة، مشيرة إلى أن الصحف العالمية وصفت القمة بأنها منعطف تاريخي في مسار القضية الفلسطينية.

تأكيد على الدور المصري كضامن للسلام الإقليمي

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا الزخم الإعلامي العالمي يعكس التقدير الدولي لمكانة مصر ولدورها المسؤول في رعاية السلام والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن نجاح قمة شرم الشيخ جاء تتويجًا لسياسة مصر الثابتة في حل النزاعات بالحوار والدبلوماسية ودعم الأمن الإنساني في المنطقة.