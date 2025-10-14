عاجل- الهيئة العامة للاستعلامات: قمة شرم الشيخ جسّدت الريادة المصرية في إنهاء الحرب وتعزيز الأمن الإقليمي

أحمد جودة - القاهرة - إشادة دولية بالدبلوماسية المصرية ودور الرئيس السيسي في ترسيخ السلام واستعادة الاستقرار الإقليمي

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان رسمي أن وسائل الإعلام العالمية أجمعت على الإشادة بالدور الدبلوماسي البارز الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أسفر عن نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، والتوصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وبناء الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس ريادة مصر في إدارة الأزمات الإقليمية وحرصها الدائم على تحقيق الأمن والسلام عبر الحوار والتفاهم، مشيرة إلى أن القمة مثلت منعطفًا مهمًا في مسار القضية الفلسطينية وفتحت آفاقًا جديدة للتسوية الشاملة.

إشادة بدبلوماسية مصر ودورها في استعادة الاستقرار

وأوضح بيان الهيئة أن التغطيات الإعلامية الدولية ركزت على الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس السيسي خلال القمة، والتي قادت إلى توافق دولي غير مسبوق بشأن إنهاء الحرب وتوحيد الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة.

وأضافت أن الصحف ووسائل الإعلام العالمية وصفت قمة شرم الشيخ بأنها نقطة تحول تاريخية، واعتبرتها نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية المصرية القائمة على التوازن والعقلانية في معالجة الصراعات الإقليمية.

تأكيد على الدور المصري كضامن للسلام الإقليمي

وشددت الهيئة على أن الزخم الإعلامي الدولي الذي رافق القمة يجسد التقدير الكبير الذي تحظى به مصر على الساحة العالمية، باعتبارها ضامنًا رئيسيًا للاستقرار في الشرق الأوسط، وقوة فاعلة تعمل من أجل السلام والتنمية.

وأكد البيان أن نجاح قمة شرم الشيخ جاء نتيجة سياسة مصر الثابتة القائمة على الحوار والدبلوماسية، ودورها الإنساني في حماية المدنيين ودعم الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية المتواصلة تعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.