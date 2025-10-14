الرياض - كتبت رنا صلاح - سجل الذهب ذروة جديدة متجاوزا 4100 دولار للأوقية (الأونصة)، الثلاثاء، بدعم من تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

الذهب يسجل ذروة جديدة بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليسجل 4126.47 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.3% إلى 4187.50 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 4179.48 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4142.60 دولار.

وقفز سعر المعدن النفيس 57% خلال العام الحالي، متجاوزا حاجز 4100 دولار لأول مرة الاثنين.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من عوامل عدة، منها حالة الضبابية السياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار بحلول 2026.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن فيها "تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين واستمرار الإغلاق الحكومي الأميركي فضلا عن توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كلها عوامل تدعم المعدن النفيس".

وأضاف أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على السلع الصينية، قد يدفع الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين إن ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشهر الحالي، وذلك بعد أن تسبب فرض الصين قيودا على صادرات المعادن الأرضية النادرة وكذلك تهديد ترامب بفرض رسوم ضخمة في إثارة حالة من التوتر في الأسواق.

ويترقب المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في الساعة 1220 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق خفضا في أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي هذا الشهر، يليه خفض مماثل في كانون الثاني.

يميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الانتعاش في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية مستوى قياسيا 53.60 دولار للأوقية، بدعم من العوامل نفسها التي ساعدت في ارتفاع أسعار الذهب، قبل أن تتراجع 2.9% لتسجل 50.81 دولار.

وتراجع البلاتين 1.5% إلى 1621.50 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.7% ليسجل 1464.42 دولار.