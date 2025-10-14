الرياض - كتبت رنا صلاح - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بذريعة أن حركة حماس لم تُسلم جميع جثث المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

الاحتلال يقرر عدم فتح معبر رفح الأربعاء وتقليص حجم المساعدات

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه تقرر تقليص دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، "ولم يُتوصل إلى اتفاق بعد بشأن الكمية."

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتضمن 20 بندا، لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد عامين من الإبادة الجماعية أنه سيجري إدخال وتوزيع المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وجهات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. ويُفتح معبر رفح بالآلية ذاتها المعتمدة في اتفاق 19 كانون الثاني 2025.

وبدأ الأحد، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم.

وأكّدت قمة "شرم الشيخ للسلام" التي عقدت الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية أهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل السبل اللازمة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استمراريته، بما في ذلك وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.