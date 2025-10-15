نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط جديدة وأسعار أقل.. تفاصيل منظومة الحج السياحي 1447هـ بعد اعتماد وزارة السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعرف نظام الحج السياحي الجديد.. تخفيض في التكلفة وضمان أعلى جودة للخدمة

ضوابط جديدة وأسعار أقل.. تفاصيل منظومة الحج السياحي 1447هـ بعد اعتماد وزارة السياحة.. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية رسميًا تفاصيل منظومة الحج السياحي لعام 1447هـ (2025)، مؤكدة أن الموسم الجديد سيشهد تحسينًا شاملًا في الخدمات والتعاقدات الفندقية والنقل داخل المملكة العربية السعودية، بما يضمن راحة الحجاج ويُخفض من التكاليف دون التأثير على جودة الخدمة.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن تفاصيل منظومة الحج السياحي 1447هـ استفادت من التطورات التي شهدها قطاع السياحة الدينية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الرحلات، والتنسيق مع شركات السياحة، وتحسين كفاءة النقل الجوي والبري والفندقي داخل المملكة.

تحسين التعاقدات لتقليل التكلفة على الحجاج

أشارت الوزارة إلى أن التحسن في التعاقدات مع الفنادق وشركات النقل في السعودية ساهم في خفض التكلفة النهائية لبرامج الحج، مع الحفاظ الكامل على مستوى الخدمة، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

كما أكدت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، بهدف مراعاة مختلف الشرائح المجتمعية وزيادة فرص المواطنين في أداء فريضة الحج ضمن منظومة الحج السياحي.

اعتماد الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ

من جانبه، اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، تنفيذًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وأوضح الوزير أن الهدف من اعتماد الضوابط الجديدة هو ضمان تنظيم موسم الحج بدقة وكفاءة عالية، مع تطبيق معايير الجودة الشاملة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، وتعزيز التزام الشركات السياحية بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات مميزة وآمنة للحجاج المصريين.

موعد قرعة الحج السياحي 1447هـ

حددت وزارة السياحة موعد إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج ضمن المستويات المختلفة للحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة رسميًا يوم 4 نوفمبر المقبل، لضمان العدالة والشفافية في عملية الاختيار.

وأضافت الوزارة أن القرعة ستُجرى إلكترونيًا بالكامل، تحت إشراف لجنة فنية من الوزارة وغرفة شركات السياحة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

استعدادات مبكرة وضمانات للجودة

أكدت وزارة السياحة أن تطبيق المنظومة الجديدة للحج السياحي يأتي في إطار التحول نحو الرقمنة الشاملة في إدارة موسم الحج، بداية من الحجز الإلكتروني وحتى العودة إلى أرض الوطن، بهدف تحسين التجربة الكاملة للحاج المصري.

كما سيتم تفعيل آليات رقابية إلكترونية جديدة لمتابعة التزام الشركات بمستويات الخدمة المتفق عليها، مع استقبال الشكاوى والملاحظات عبر المنصات الرقمية الرسمية.

تسعى وزارة السياحة والآثار من خلال هذه المنظومة الجديدة إلى رفع كفاءة تنظيم الحج السياحي وضمان الشفافية والجودة في كل المراحل، مع استمرار التنسيق مع السلطات السعودية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين في موسم 1447هـ.

