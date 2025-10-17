عاجل ـ الحكومة تقر زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم.. وتعلن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى

أحمد جودة - القاهرة - بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية من الساعة السادسة صباح اليوم

الحكومة تقر زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم.. وتعلن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية من الساعة السادسة صباح اليوم

أعلنت الحكومة المصرية تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، مع التأكيد على اتخاذ قرار تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى بعد هذه الزيادة، دعمًا لاستقرار السوق المحلي.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

نوع الوقود السعر الجديد (جنيه/لتر أو م³) السعر السابق (جنيه) بنزين 95 21.00 19.00 بنزين 92 19.25 17.25 بنزين 80 17.75 15.75 السولار 17.50 15.50 غاز تموين السيارات 10.00 7.00

تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى

أكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة لضمان الاستقرار السعري في السوق المحلي خلال عام على الأقل، رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط عالميًا، مشيرة إلى أن تثبيت الأسعار سيُسهم في الحد من التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار في القطاعات الخدمية والنقل والإنتاج.

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية من الساعة السادسة صباح اليوم

تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء

كما أوضحت وزارة البترول أن القطاع سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، مع الاستمرار في سداد متأخرات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز تشجيعية لهم، ما يعزز زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويُسهم في تحقيق استقرار نسبي في تكلفة الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار التكلفة وأسعار البيع في السوق المحلي.

خطة حكومية لتحقيق التوازن بين التكلفة والسعر

أشارت الحكومة إلى أن الزيادة الأخيرة جاءت بعد دراسة شاملة للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع للمستهلكين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه.