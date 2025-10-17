تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والسولار .. 21 جنيها لتر بنزين 95

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:27 صباحاً - بعد قرار تحريك الأسعار الحالية للبنزين والسولار السائدة فى السوق المحلى، مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 17- 10- 2025 الساعة السادسة صباحًا بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، مع وذلك على النحو التالى:

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة - سعر لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه - سعر لتر بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه - سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها - سعر لتر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه - غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.قالت الوزارة في بيان لها، منذ قليل، إنه عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.