محافظة القاهرة تعدل تعريفة ركوب السيارات والتاكسي والنقل الجماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:27 صباحاً - عدلت محافظة القاهرة، تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك فى ضوء صدور قرار تعديل سعر البنزين والسولار .

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة ، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.