رئيس وزراء الهند: تقديري العميق لصديقي الرئيس السيسي لدوره المحوري في اتفاق السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره الكبير والمحوري في اتفاق غزة ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام بين جميع الأطراف، وذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري.
وقال مودي، عبر حسابه على منصة X: "سعدتُ باستقبال وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، وأعربتُ عن تقديري العميق لصديقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدوره المحوري في اتفاق السلام في غزة".
وأكد مودي، على تواصل الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر تطورها وتوطدها، بما يخدم مصالح شعبينا، ويُعزز الاستقرار في منطقتنا المشتركة، ويعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.
وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، اليوم الجمعة، خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى نيودلهي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء الهندي، وقام بتسليم رسالة خطية من الرئيس إلى رئيس وزراء الهند تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تجسد فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى، ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن منح السيد رئيس الجمهورية "قلادة النيل العظمى" لرئيس الوزراء الهندي تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية التطلع لعقد الدورة الثامنة من اللجنة المصرية-الهندية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026 والتي تستضيفها القاهرة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما أشاد وزير الخارجية بانطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي، مؤكدًا الحرص على عقد الحوار بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، مشددًا على أهمية تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي فى إطار الآلية الجديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.