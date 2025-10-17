رئيس وزراء الهند: تقديري العميق لصديقي الرئيس السيسي لدوره المحوري في اتفاق السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره الكبير والمحوري في اتفاق غزة ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام بين جميع الأطراف، وذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري.

وقال مودي، عبر حسابه على منصة X: "سعدتُ باستقبال وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، وأعربتُ عن تقديري العميق لصديقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدوره المحوري في اتفاق السلام في غزة".