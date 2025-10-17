نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية ترحب بلقاء بوتين وترامب وبرلين تحاول تعكير الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّدت المفوضية الأوروبية، على لسان المتحدث باسمها أولوف جيل، تأييدها لأي مبادرة تُسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق سلامٍ دائم، مشيرةً إلى أن لقاءً محتملًا بين الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيكون محل ترحيبٍ إذا ما حقَّق هذا الهدف.

في المقابل، اتخذت برلين موقفًا أكثر تشدُّدًا، إذ أوضحت وزارة خارجيتها أن هنغاريا لا تزال مُلزَمة قانونيًا بموجب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق بوتين، ما دام لم يُفعَّل انسحابها من المحكمة بعد — وهو ما لن يدخل حيز التنفيذ قبل أبريل 2026. ودعت برلين السلطات الهنغارية إلى التشاور مع المحكمة حول إمكانية استثناء اللقاء الدبلوماسي من التزامات الاعتقال، مشدِّدةً على أن مثل هذا الاستثناء غير وارد صراحةً في نص الميثاق.

وفي بودابست، وصف رئيس الوزراء فيكتور أوربان اختيار بلاده مكانًا لعقد القمة بين بوتين وترامب بأنه "قرار منطقي"، وقال مُعلِّقًا: "الله يرسل إشارات بأننا على الطريق الصحيح"، مُعلنًا تشكيل لجنة تنظيمية خاصة للإشراف على الاستعدادات اللوجستية والدبلوماسية لهذا اللقاء.



من جهتها، أفادت تصريحات أوروبية بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تشمل قيودا على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الرئيسين الروسي ونظيره الأمريكي اتفقا خلال محادثة هاتفية جرت أمس واستمرت لمدة ساعتين ونصف على عقد قمة في بودابست لبحث تسوية للأزمة الأوكرانية.