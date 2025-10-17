منتخب مصر يمتلك قوة هجومية هائلة وسيكون مفاجأة المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - سلطت شبكة "lentedesportiva" العالمية، على مشاركة منتخب مصر المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

منتخب مصر يشارك في كأس العالم 2026

وتغلب منتخب مصر على منتخبا جيبوتي وغينيا بيساو بنتيجة 3 – 0، و1 – 0 على الترتيب، ضمن منافسات الجولتين الأخيريتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وصعد منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينافاسو صاحب الوصافة.

وقالت الشبكة العالمية، "منتخب مصر تأهل بسهولة إلى كأس العالم 2026، وهو يمتلك قوة هجومية هائلة في ظل تواجد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، إذا حافظ منتخب مصر على هذا الأداء في بطولة كأس العالم، قد يُحدث مفاجأة غير متوقعة في المونديال".

ويترقب منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في "واشنطن" في الخامس من ديسمبر القادم.

وارتقى منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الجمعة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الأخيرة.

واحتل منتخب مصر المركز الـ 32 عالمياً بدلاً من المركز الـ 35، كما احتفظ منتخب مصر بالمركز الثالث في قائمة المنتخبات الإفريقية بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلف منتخب المغرب الذي تصدر القائمة حيث يحتل المركز الـ 12 عالميًا، بينما حل منتخب السنغال في المركز الـ 18 عالميًا والثاني إفريقيًا.