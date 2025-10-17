العالم اليوم - بعلامات واضحة.. إسرائيل ترسم حدود "الخط الأصفر" في غزة

انتم الان تتابعون خبر بعلامات واضحة.. إسرائيل ترسم حدود "الخط الأصفر" في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:20 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أن الجيش سيضع علامات واضحة على طول ما يُسمى "الخط الأصفر" في قطاع غزة، بحيث تكون حدود انتشاره واضحة للعيان.

ونشر كاتس صورة للعلامات الصفراء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي نشرها في غزة.

وبعد وقف إطلاق النار في غزة، انسحب الجيش الإسرائيلي بموجب شروط الاتفاق الحالي إلى منطقة أطلق عليها اسم "الخط الأصفر".

وأضاف أن هذه العلامات ستكون بمثابة تحذير لكل من حماس وسكان غزة، بأن "أي انتهاك أو محاولة لعبور الخط سيقابل بالنار".

وقتل عدد من الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنهم "عبروا الخط الأصفر وشكلوا تهديدا للقوات".

ويشمل الخط الأصفر، كما رسمه الوسطاء، أكثر من نصف مساحة القطاع، أو 53 بالمئة منها، معظمها خارج مناطق تمركز السكان.

وفي الواقع، لا يسيطر الجيش الإسرائيلي على كل هذه المساحة بقوات برية، بل تتمركز العديد من قواته قرب الحدود مع إسرائيل.

وفي المراحل المستقبلية المحتملة لاتفاق وقف إطلاق النار، سيسحب الجيش الإسرائيلي قواته بشكل أكبر من القطاع.