نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تفاصيل مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن محتوى المناهج المقررة لامتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المواد الدراسية.

وجاء توزيع المقررات الدراسية على النحو التالي:

اللغة العربية: الموضوعان الأول والثاني.

Connect: الوحدات (1، 2، 3).

الرياضيات: الوحدات (1، 2، 3) حتى الدرس الثالث.

العلوم: الوحدة الأولى وتشمل المفهومين (1، 2).

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى والدرسان الأول والثاني من الوحدة الثانية.

تكنولوجيا المعلومات: المحور الأول ويشمل الدروس (1، 2، 3، 4، 5، 7، 8).

التربية الدينية الإسلامية: الموضوعان الأول والثاني.

المهارات المهنية: المحور الأول من الموضوع (1) حتى الموضوع (7).

وأكدت الوزارة أن اختبارات شهر أكتوبر تهدف إلى قياس مدى فهم الطلاب واستيعابهم لما تم تدريسه خلال الأسابيع الماضية، ضمن خطة المتابعة الدورية لمستوى التحصيل الدراسي والعمل على دعم الجوانب التعليمية منذ المراحل الأولى.