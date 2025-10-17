أخبار مصرية

تعليق اللافتات والبنرات والملصقات بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم تعليق اللافتات والبنرات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي بجميع المواقف ومحطات النقل الداخلية والخارجية وذلك عقب اعتماد التعريفة الجديدة تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المواد البترولية.
وأشار المحافظ إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على توضيح التعريفة الجديدة للمواطنين والسائقين بشفافية تامة، وضمان التزام جميع الخطوط بالتسعيرة المعتمدة مؤكدًا على أن الملصقات تم تعليقها في أماكن واضحة داخل المواقف وعلى المركبات لتسهيل التعرف على قيمة الأجرة المقررة لكل خط سير.
وأوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على المواقف ومحطات الوقود بالتنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور ومديرية التموين للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة مع توقيع غرامات فورية ورادعة على المخالفين.
وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة تلقي أي شكاوى من المواطنين بشأن التعريفة الجديدة على أرقام الخط الساخن 33465048 – 33465046 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01016050453، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في متابعة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالتسعيرة ومنع أي استغلال للمواطنين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

