ليفربول ضد مان يونايتد.. الشياطين الحمر يباغتون الريدز بهدف مبكر من مبيومو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - باغت فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول بهدف مبكر فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق النجم بريان مبيومو ليتقدم الشياطين الحمر على حساب الريدز فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

ليفربول ضد مان يونايتد

ونجح نادي مانشستر يونايتد في اشعال القمة الإنجليزية مبكرًا بأقدام نجمه مبيومو وسط صدمة كبيرة لجماهير نادي ليفربول التي تواجدت في مدرجات ملعب الأنفيلد.

ويتواجد في التشكيل الأساسي للمباراة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ليقود هجوم الريدز في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخوض ليفربول مباراته في الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز محتلاً المركز الثالث برصيد 15 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق أربع نقاط، ومانشستر سيتي الذي يضم النجم المصري عمر مرموش بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر بـ10 نقاط.

ويسعى محمد صلاح لقيادة "الريدز" لاستعادة التوازن بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات، حيث خسر الفريق أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري، ثم جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ليفربول أن تكون هذه المواجهة بداية جديدة تعيد له الثقة وتضعه مجددًا في سباق الصدارة.